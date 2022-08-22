Silivri’de 60 yıldır “yoğurt festivali” düzenleniyor

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 60. Yoğurt Festivali sergiler, turnuvalar, baloncuk gösterisi, çocuk şenliği, balık tutma ve yoğurt mayalama yarışmalarından sonra Yıldız Tilbe konseriyle sona erdi.

60. Yoğurt Festivali kapsamında Köy Pazarı Amfitiyatro’da gerçekleştirilen Geleneksel Yoğurt Mayalama Yarışması ile Silivri’nin en güzel yoğurdu seçildi. Jüri üyeliğini Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Bakkaloğlu, Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Ercan, Yazar Süleyman Dilsiz, Gastronomi Danışmanı Şef Savaş Ergen, Yoğurt Ustası Aysun Subaşı’nın yaptığı ve 22 yarışmacının katıldığı Yoğurt Mayalama Yarışması’nda Ufuk Tunç birinci oldu.

Volkan Yılmaz

Festivalin son gününde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu şehir ki antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, huzurun, mutluluğun, bolluğun, bereketin, barışın ve kardeşliğin daima adresi olmuş. Üzerine hikâyeler yazılmış. Orhan Gazi ile Bizans Prensesi Teodora’nın nikahına şahitlik etmiş. Piri Mehmet Paşa’ya yurt olmuş. Osmanlı’nın batıya açılan kapısı, Evlâd-ı Fatihanların, Alplerin, Erenlerin yareni olmuş, onları ağırlamış. Bugün de verimli topraklarıyla, dereleri, ormanları, denizi, inci gibi sahilleriyle Türkiye’nin parlayan yıldızı, marka kenti olmuş” dedi.