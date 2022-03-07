Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, iki konser ile İş Sanat’ta

Venezuelalı orkestra şefi ve eğitmen José Antonio Abreu tarafından bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan “El Sistema”nın yetiştirdiği müzisyenlerin oluşturduğu dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan’da gerçekleştireceği iki konser ile İş Sanat’ın sezon programında.

Orkestra şefi Christian Vasquez yönetimindeki Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Konser, 6 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Konserin repertuvarında, Antonín Dvořák’ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev’in 5. Senfonisi seslendirilecek.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın sahne alacağı ikinci konserin repertuvarı Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerinden oluşuyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetecek. Orkestra şefliğinin yanı sıra, Simon Bolivar Trompet Topluluğu’nun da üyesi olan Ascanio, dünyanın en büyük orkestrası olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren El Sistema Gençlik Orkestrası’nın da birçok konserini yönetiyor. İkinci bölümünde batonu Christian Vasquez’in devralacağı konser, 7 Nisan Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Biletler satışta

Uzun bir aradan sonra İstanbul’da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın biletleri İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir.