Simurg belgesel dizisi yeniden izleyiciyle buluşuyor

Cumhuriyet kültürünün yaşatılması ve oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Simurg: Gerçeğin Peşinde Otuz Yolcu” belgesel dizisi, Türkiye’nin bilimden sanata, fotoğraftan mimarlığa her biri alanlarında duayen isimlerle yapılmış röportajlardan oluşuyor.

Danışmanlığını Emre Kongar, Enis Batur ve Onat Kutlar’ın yaptığı belgesellerde; Abidin Dino, Bedia Muvahhit, Ara Güler, Melih Cevdet Anday, Macit Gökberk, Füreya, Ömer Asım Aksoy, Lütfü Akad, Ekrem Akurgal, Necil Kâzım Akses, Cihat Burak, Cevat Memduh Altar, Cahit Arf, Yaşar Kemal ve Aziz Nesin yer alıyor.

İsmini “Simurg” efsanesinde gerçeğin peşine düşen otuz kuş’tan alan belgesel dizisi, Türkiye’nin kültürel gelişiminde katkısı olan, gerçeğin arayışındaki bu değerli insanları hatırlatarak onlara bir selam göndermeyi amaçlıyor.

Samih Rifat’ı anma programı kapsamında 23 – 30 Kasım 2020 tarihleri arasında her gün 2 bölüm olarak gösterimleri yapılacak belgeseller, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın youtube kanalı üzerinden 6 Aralık 2020’ye kadar izlenebilir.