Sinemamızdan en yeni filmler
İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.
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