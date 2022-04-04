Singer 170. Yıl Sergisi, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Singer, 170. yılına özel olarak oluşturduğu “Singer 170. Yıl Sergisi”ni Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’ne taşıdı. İlk durağı olan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde 16 Aralık 2021- 14 Mart 2022 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan 170. Yıl Sergisi’nde; markanın iki asra yaklaşan tarihi boyunca tanıklık ettiği sosyal ve ekonomik olayların izlerini taşıyan makine ve materyaller sergilendi.

İstanbul’un ardından Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nden başlayarak Anadolu’yu gezmesi planlanan Singer 170. Yıl Sergisi’nde yurt dışından ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan, şahsi koleksiyonlardan temin edilen tarihi makinelerin yanı sıra, yine tarihi değeri olan radyo, makas, kaşık, saat gibi Singer markalı birçok ürün, her biri bambaşka hayatlara dokunan nostaljik fotoğraflar, fatura ve kıymetli belgeler yer alıyor.

Sergi, 31 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.