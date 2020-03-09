Sirha İstanbul bu yıl, Avrasya Gösteri Merkezi’nde

09 Mart 2020

HORECA sektörünün önemli fuarlarından Sirha, bu sene İstanbul’da 8. kez kapılarını açacak. Her yıl İstanbul Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilen Sirha İstanbul, bu yıl 19–21 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini, Avrasya Gösteri Merkezi’nde ağırlayacak.

HORECA sektörünün profesyonelleri İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yenikapı’da 20 bin metrekarelik alana inşa edilen Avrasya Gösteri Merkezi’nde, yenilikler ve teknolojilerle buluşacak.

Yeme içmeden mutfak ekipmanlarına, sofra takımlarından dekorasyona, kafe–bar ürünlerinden sektöre yönelik hizmet ve teknolojilere kadar geniş bir yelpazede yer alan katılımcı firmalar, fuarda sektörün diğer paydaşlarıyla buluşacak.