Sirha İstanbul’da bu yıl ana tema “Sürdürülebilirlik”



Restoran, otel ve yiyecek-içecek sektör profesyonellerine yönelik uluslararası bir organizasyon olan Uluslararası Sirha İstanbul Fuarı 18 - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yılki teması sürdürebilirlik olan Uluslararası Sirha İstanbul Fuarı, nüfus artışı, iklim değişikliği, insan sağlığı, kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği perspektifinden, bugünün ve geleceğin gıda ile ilgili sorunlarına bütünsel bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyor. Fuarda gıda sistemlerinde dönüşüm için tüketici davranışlarından şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, ambalajdan gıda atığına, iklim değişikliğinde yaşanacak etkilere de vurgu yapılacak. Fuar Türkiye’deki 8. yılında sektör profesyonellerini, firmalara vizyon katacak yenilikler ve teknolojilerle de buluşturmayı amaçlıyor.

Müze Gazhane’de düzenlenen tanıtım toplantısında GL Events Exhibitions Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, Sürdürebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer ve BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın sürdürebilirlik hakkında bilgiler aktardılar.

Gülperi Erkanlı

GL Events Exhibitions Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, “iki yıllık zorunlu bir aradan sonra geri dönmek çok keyifli ve mutluluk verici. Sekizinci fuarımızı gerçekleştireceğiz. Sektörü tekrar bir araya getirmenin heyecanı içerisindeyiz. Dünya artık değişti ve yeni kavramlar hayatımıza girdi. Bu sene ki temamız sürdürebilirlik. Horeca sektörüne yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiğinizde, belli bir etki alanınız varsa konu zaten çok atık ve israf edilen gıdaya dokunuyor. Bu da sürdürebilirliğin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Fuarlardan sonra en çok sorulan ‘Gıdalar ne oldu’ sorusudur. Sirha Lyon Fuarı sonrası 15 ton gıda ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. En yeniyi, en yenilikçiyi sunmak temel amacımız ve sürdürebilirlik bizim için sadece bu fuar için değil, artık tüm fuarlarımız için ayrılmaz bir parça olacak. Sürdürebilirliği her birimiz hem bireysel hem de kurumsal olarak içselleştirmeli ve üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Değişimi dört bir yandan sarmalıyız ki kalıcı olsun. Bu sene Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ni seçtik çünkü 10 bin metrekare, gün ışığı alıyor, alt yapısı mükemmel ve fuar için ideal bir mekân” dedi.

Murat Sungur Bursa

Sürdürebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa ise “ortak hedefimiz olan sürdürebilirlik kapsamında akademimizle beraber Sirha’ya destek olacağız. Akademi olarak ilk günden bugüne sürdürebilirlik faaliyetlerimizi herhangi bir sektör ya da hedef göstermeksizin işletmelerin tüm etkinliklerine yansıtmalarını desteklemek, motive etmek ve toplum bilinci oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle gıda artanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Dünya maalesef mevcut tüketim, yaşam biçimi, ham madde kaynaklarını değerlendirme biçimi ile sürdürebilir değil. Sürdürülemez bir hayatı sürerken gelecek nesillere elbirliğiyle kötü bir emanet bırakmamak için çalışıyoruz. Bütün güç bizde. STK’ların gücü artmadığı müddetçe kamu yönetimleri ve işletmeler kendi başlarına dünyayı düzeltme rotasına girmeyecekler. Sivil Toplum inisiyatifi, bireysel özgür düşünce ve bu düşüncenin örgütlenip STK’ların desteğiyle sesini duyurabilmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

Koray Koçer

Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer fazla gıdayı faydaya çevirdiklerinin altını çizerek “odağımız gıda israfını azaltmak ve bununla beraber karbon salınımını da düşürmek. Bugün gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Her on kişiden biri de açlıkla mücadele ediyor. Bugün çöpe giden gıdaların bir kısmını kurtarabilmek bile dünyadaki açlık sorununu büyük ölçüde çözebilecek nitelikte. Bu küresel sorunda sadece devlete, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına değil özel sektöre de çok önemli görevler düşüyor. 40’ın üzerinde ulusal ve uluslararası firmayla çalışıyoruz. Atık dediğimiz şey biz attığımız zaman atık oluyor. Atmıyorsak değerlendirmek için bakıyorsak o fazladır” dedi.

Cenk Akın

BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın ise sürdürebilirliğe çok önem verdiklerinin altını çizerek, “BELTUR’da bazı değişiklikler yapıyoruz. Misyonumuz İstanbul’un hak ettiği ürünleri, hak ettiği fiyatlarla tüketmesini sağlamak. Sürdürebilirlik için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kendini doğada yok eden bio pipetlere, cam ve geri dönüşümlü şişelere, bambu ve türevlerinden üretilen çatal, kaşık, bıçaklara geçtik” şeklinde konuştu.