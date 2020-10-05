Sirha Lyon ve İstanbul’un yeni tarihleri belirlendi

05 Ekim 2020

GL events Exhibitions, pandemi döneminin etkilerini değerlendirerek grubun önde gelen gıda etkinliklerinden biri olan Sirha’nın, hem Lyon hem de İstanbul organizasyonlarını 2021 için yeni tarihlere göre revize etti.

Fransa’nın Lyon şehrinde her iki yılda bir düzenlenen Sirha Lyon, 29 Mayıs-2 Haziran 2021’de 20. kez, Sirha İstanbul ise 18-19-20 Kasım 2021’de 8. kez kapılarını açacak.

Sirha Lyon 2019’da toplam 225 bin profesyonel katılımcıyı, 30 bin 500 uluslararası ziyaretçiyi ve 3 bin 770 marka ve katılımcıyı bir araya getirirken bin 83 yeni ürün lansmanına da ev sahipliği yapmıştı.

Sirha İstanbul ise, 2019’da 116 katılımcı firma ve 264’ü yabancı olmak üzere 15 bin 314 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Kasım 2021’de ise 18 bin 400 metrekare kapalı alandaki yeni yerinde, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde katılımcılarına ev sahipliği yapacak.

Gülperi Erkanlı

GL events Exhibitions Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, pandemi sürecinde HORECA sektörünün en çok etkilenen sektörlerin başında olduğunu belirterek, “Türkiye’de yeme-içme sektörü, 2019 yılında iyimser bir portre çizerek yılsonunda 19 milyar doların hemen altında bir büyüklüğe ve toplamda 110 milyar dolar değere ulaşmıştı. HORECA sektörü, 2020’ye umutlu ve büyük hedeflerle başlamıştı ancak yaşanan pandemi sürecinde sektör büyük ölçüde etkilendi, büyüme durdu. 2021’de pazarın tekrar toparlanmaya başlayarak, büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının yeniden şekillendiğini belirten Erkanlı; “Tüm sektör ile birlikte tedarikçiler de bu değişime en esnek şekilde uyum sağlamak için çabalamakta. Covid-19’la beraber özellikle uluslararası seyahat kısıtlamaları, fuarların gerek ticari gerekse sosyal bağlantı boyutlarının etkin bir şekilde gerçekleşmesine izin vermediği gibi, farklı ülkelerin farklı zaman dilimlerinde alabilecekleri yeni kararlar da belirsizliğe yol açıyor” şeklinde konuştu.

Erkanlı sözlerine şöyle devam etti:

“GL events Exhibitions’ın global olarak aldığı karar doğrultusunda Sirha Lyon 2021’de daha ileri bir ayda gerçekleştirilmek için yeniden planlandı. Sirha İstanbul’u da bütün bu değişimlere doğru cevap verebilmek adına ve sektörün yeniden yükselişe geçeceğine inandığımız için 18-19-20 Kasım 2021’de gerçekleştirme kararı aldık. 2021’de yine sektörün her alanından katılımcı firmayı bir araya getirerek, yeni konseptler, inovasyonlar ve yeni iş bağlantıları ile beraber süregelen iş bağlantılarını da pekiştirebilecekleri bir ticari platform sunacağız.”