Şişli Tiyatrosu yeniden açılacak

1972 yılında kurulan ve Adile Naşit, Gazanfer Özcan gibi sanatçıların sahne aldığı Şişli Tiyatrosu Şişli Belediyesi’nin de desteğiyle yenilendi. Son olarak Ali Poyrazoğlu'nun bulunduğu Şişli tiyatrosunda altı ay önce başlayan onarım faaliyeti büyük ölçüde tamamlandı. Yenileme çalışmaları 230 kişilik tiyatronun nostaljik havasına uygun olarak yapıldı.

Mart ayının başında açılışı planlanan Şişli Tiyatrosu’nun Sahibi Mustafa Kalkan "Biz yatırımımızla sanata ve sanatçıya destek olmayı amaçlıyoruz" diyor.

Kalkan, projeyle ilgili şu bilgileri veriyor.

"Öncelikle herkes bu devirde sanata bu şekilde yatırım yapılır mı diye soruyor. Evet yapılır çünkü sanat her zaman kazandırır. Para kazandırmasa insan kazandırır. İnsanın aydınlanması için sanat gereklidir. Bu nedenle sanata yatırım yapıyoruz. Tiyatroyu devir aldıktan sonra ortalama bir milyon liralık bir harcama ile yeniledik. Hem salonu olmayan tiyatrocular hem de yeni projelere her zaman destek vermeye hazırız. Genç sanatçılara ve tiyatro kulüplerine de destek vermeyi planlıyoruz. Dijital yayınlar da planlıyoruz. Ayrıca tiyatro çalışmalarımıza bağlı olarak bir de sanat akademimiz olacak. Salon ve diğer bölümler kongre, seminer amaçlı kullanılmak üzere de düzenlendi."