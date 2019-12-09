Sofitel’in mutfağı Oğurtan’a, pastanesi Toktaş’a emanet
20 yılı aşkın süredir otel mutfaklarında görev alan Mehmet Oğurtan, İstanbul’da yeni açılan Sofitel İstanbul Taksim’in executive şefi oldu. Otelin pastane şefliğine ise Faik Toktaş getirildi.
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