Sokak lezzetlerinin Michelin yıldızlı kraliçesi

16 Aralık 2019

Dünyada gelişmekte olan sokak lezzetleri kültürünün sembolü olarak gösterilen; birçok önemli şefe ilham kaynağı olan Tayland’ın ilk Michelin yıldızlı sokak yemekleri şefi Jay Fai, Perakende Günleri kapsamında Metro Türkiye işbirliğiyle bir konuşma yapmak üzere ülkemize geldi. İki Michelin yıldızlı sommelier şef Ton ile birlikte “Sokak Tezgâhından Küresel Lezzete: Yerel Mutfağın Gücü” isimli bir oturumda sahne alan Fai, daha sonraki günlerde görmeyi çok istediği Kapadokya’yı ve bölgedeki şehirleri de ziyaret etti.

İmza yemeğini yaptı

Jay Fai, 9 Aralık tarihinde de Gastronometro’da kendisine verilen özel bir davette, imza yemeklerinden deniz mahsullü “drunken noodles” (sarhoş erişte) anında pişirerek gelen misafirlere sundu. Gastronometro şefleri de Jay Fai ve konuklara sokak lezzetleri temalı özel bir menü hazırladı.

Günde 12 saat boyunca aralıksız olarak Bangkok’taki tezgâhının başında duran, ülkemizde bulunduğu dönemde, diğer seyahatlerinde olduğu gibi dükkânını kapalı tutan Fai; kayak gözlükleri, beresi ve kırmızı rujundan oluşan ikonik kostümüyle de dikkat çekiyor.

Daimi sıra var

İki yıl önce aldığı yıldızla Tayland’da Michelin’li 17 şefin arasına katılan 74 yaşındaki Fai’nin restoranı, Bangkok’un tarihi bölgelerinden Rattanakosin’de… Restoranın önünde sürekli kuyruk oluyor, örneğin imza lezzetlerinden yengeçli omleti tadabilmek için birkaç saat beklemek ve 40 dolara yakın ödeme yapmak gerekiyor.

Kaderi değişiyor

Jay Fai, yoksul bir aileden geliyor. Çocukluğunda evde dikiş dikerek ailesine katkıda bulunuyor. Annesi ise hazırladığı yemekleri sokakta satıyor. Evde yaşanan bir yangın, Fai’nin kaderini değiştiriyor ve annesine yardım etmek üzere 11 yaşında o da tezgâhın başına geçiyor. Geçiş o geçiş, Jay Fai, bugün dünya çapında bir şefe dönüşüyor…

“I will always love you”

Gastronometro’daki etkinlikte Jay Fai, yemek salonundaki mutfağa geçip “drunken noodles” hazırlamadan önce, 2012 yılında trajik bir ölümle aramızdan ayrılan Whitney Houston’un “I will always love you” parçası eşliğinde bir dans gösterisi izledik. “The Bodyguard” filminin ünlü melodisi, Fai’nin en sevdiği şarkıymış…

Daha sonra alkışlarla tezgâhın arkasına geçen konuk şef, bütün davetlilere servis edilen yemeğini kendi elleriyle hazırladı.

20 Michelin yıldızlı şef geldi

Gastronometro, 2015 yılından bu yana hem yerel hem de uluslararası gastronomi dünyasını Türkiye’nin yerel değerleriyle buluşturmayı hedefleyen çalışmalar da yapıyor. Gastronometro şeflerinin yenilikçi yorumlarıyla yeniden tasarlanan değerler, sektör tarafından deneyimleniyor. Gostronometro bu kapsamda yabancı şefleri de ağırlıyor. Bugüne kadar Michelin yıldızlı yılda ortalama 5 şef olmak üzere, toplam 20 dünyaca ünlü şefi, bin 500 sektör profesyoneliyle buluşturdu.