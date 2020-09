21 Eylül 2020

Ali Cabbar’ın “Son Gergedanı Ben Vurdum” adlı yerleştirmesi, ganimet odası fikri üzerinden insanın yaban hayatı yok edişine dikkat çekiyor. Soyu tükenen hayvanlara güncel anıt niteliğinde bir çalışmayı hedefleyen proje, her biri üç metre boyutunda 11 tuvalden oluşuyor. Sanatçı, Yanköşe’nin 260 metrekarelik duvarlarını, avcıların avladıkları hayvanların kafalarını sergilediği ganimet odasına dönüştürüyor. Korona salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı günümüzde insanlığın doğaya yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken yerleştirme, yıl sonuna kadar her gün, her saat kent sakinlerinin izlemesine açık olacak.

Kuzey beyaz gergedanına gönderme

Projenin ismi, ganimet odasının karakterleri arasında yer alan ve boynuzu için kaçak avlanma sonucu doğada soyu tükenen kuzey beyaz gergedanına gönderme yapıyor. Boynuzlarının görkemiyle ganimet avcılarının popüler hedeflerinden biri olan Anadolu dağ keçisi de son dönemdeki av turizmi tartışmalarının ardından projeye eklenen hayvanlar arasında yer alıyor. Ali Cabbar, doğaya sorumsuzca zarar veren insanın ileride kurban haline geleceğini vurgulamak için kendi kafasını da ganimet odası duvarına dahil ediyor.

Günümüzde 1 milyon hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olan insan, kendisinin de tüm diğer türler kadar ihtiyaç duyduğu ekosistemleri büyük bir hızla çökertiyor, ekonomileri, geçim kaynaklarını, gıda güvenliğini ve dünyanın yaşam kalitesini derinden sarsıyor. Biliminsanları, önümüzdeki günlerde New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler zirvesinde dünya liderlerine de bu uyarıyı yapacak ve doğanın yok edilmesi ile Covid-19 benzeri yeni salgınların doğrudan bağlantılı olduğuna dair kanıtlar sunacak.