Sonsuzluğun Sesi Sanatevi’nde ilk sergi Sonsuz Şükran Köyü sanatçılarından

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’ndeki Sonsuz Şükran Köyü’nde Sonsuzluğun Sesi Sanatevi ile aynı isimli serginin açılışı birlikte gerçekleştirildi. Sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu köyün sakinlerinden Galeri Binyıl Sanat Galerisi sahibi İlknur Şanal, evini sanatevine dönüştürdü. İlk sergide, Sonsuz Şükran Köyü sakinlerinden sanatçıların çalışmaları sergileniyor.

Sergi ile ilgili olarak 21 yıllık galerici İlknur Şanal şöyle dedi:

"10 yıl önce Sonsuz Şükran Köyü’ne gelirken kurduğumuz ütopik hayali gerçekleştirdim. İstanbul’da etkinliklerimizi sürdürüyoruz, ama Anadolu’da yaşayanların ulaşabileceği mekânlar pek yok. Amacım, Sonsuzluğun Sesi Sanatevi’nin, Anadolu’nun en çok gezilen galerilerinden biri olması. Sergimiz, köyümüzün sanatçılarıyla oluştu. İlk olduğu için onlarla birlikte yapmaktan büyük keyif aldım. Hepsi özveriyle sanat adına çok iyi işler üreten sanatçılar.”

22 Ağustos’a kadar sürecek olan sergide Emrah Ateşli, Hülya Avunduk, Kamer Batıoğlu, Sevgi Erdaha, Hicran Fırat, Vedat Berk Fırat, Meltem Gikas, İbrahim Göksungur, Serap Gümüşoğlu, Meral Aran Kayısı, Merve Şahin, İlknur Şanal ve Fatoş Yalçınkaya’nın çalışmaları yer alıyor.