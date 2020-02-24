St. Regis Brasserie’nin mutfağı M. Faruk Yardımcı’ya emanet

24 Şubat 2020

St. Regis İstanbul’un Executive Şefi Mehmet Faruk Yardımcı oldu. Yardımcı, kariyeri boyunca İngiltere, Almanya, Dubai, Abu Dhabi ve Kazakistan gibi farklı coğrafyalardan edindiği gastronomik tecrübelerini, Türk ve dünya mutfağının sentezlendiği bir menü ile sunacak.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mutfak Sanatlar Akademisi’nden mezun olan Mehmet Faruk Yardımcı, 2010-2019 yılları arasında yurt içi ve dışında Marriott International bünyesindeki birçok otelde çalıştı.

Chaîne des Rôtisseurs 15. Genç Şefler Yarışması’nda Merit madalyası ve Marriott International Servis Mükemmelliyeti sertifikası kazanan Yardımcı, aynı zamanda Marriott International içerisinde “5 Yıldız Bölge Yöneticisi” ve “Yılın Lider Chefi” ödüllerine de layık görüldü.