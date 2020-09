Sultanahmet Four Seasons’ta renovasyon

07 Eylül 2020

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, kapsamlı bir yenileme projesi başlatıyor. Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad, yenileme süreciyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor:

Yaklaşık 25 yıl önce bir Four Seasons oteli olarak kapılarımızı açtıktan sonra dünyanın dört bir yanından misafirler ağırladık ve pek çoğu yıllar içinde sürekli misafirlerimiz haline geldi. COVID-19 nedeniyle pek çok insan şu an seyahat edemiyor. Biz de bu dönemi misafirlerimize rahatsızlık vermeyecek kapsamlı bir yenileme süreci için değerlendirmeyi düşündük.”

Yenileme sürecinde tasarımlar, otelin özgün hikâyesinin yanı sıra İstanbul'un zengin kültür mirasından da ilham alacak. Öte yandan, Sultanahmet’in kardeş oteli Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, İstanbul’daki konaklamalarında misafirleri ağırlamaya devam edecek.