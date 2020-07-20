Sunset Grill & Bar, Park Şamdan Bar’ı misafir ediyor

20 Temmuz 2020

Sunset’in bar bölümünün işletmesini yaz boyunca Park Şamdan Bar’ın sahibi Ersoy Çetin’e veren Barış Tansever; “İki köklü markanın güçlü bir sinerji yaratacağına inanıyorum. Bu dönemde en önemli unsur, misafirleri yakından tanımak ve onları güvende ve özel hissettiren ortamlar oluşturmak. Sunset’in manzarası eşliğinde Park Şamdan Bar’ın sevenleri ile yaza damga vurmaya hazırız” diyor.

Yaz boyunca Sunset’in barında hizmet verecek Park Şamdan Bar’ın sahibi Ersoy Çetin ise “Bu dönemde enerjisi yüksek işbirliklerine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Kusursuz hizmet anlayışı ve güven veren atmosferiyle marka olmuş iki ismi bir araya getirdik. Bu kez Sunset’te müdavimlerimize ‘bir yaz rüyası’ yaşatacağız” şeklinde konuşuyor.

Park Şamdan@Sunset’te müdavimler, aperatif zamanında Park Şamdan’ın tadımlık menüsünden klasik atıştırmalıkların yanı sıra, tüm gece Sunset’in Akdeniz Mutfağı ve Sushi’lerinden oluşan lezzetlerini tadabilecekler.