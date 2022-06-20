Swissôtel The Bosphorus’da açık hava sineması
Swissôtel içerisinde yer alan Sultanpark’ta Fibabanka ana sponsorluğuyla açık havada sinema keyfi 20 Haziran’da başlıyor. “Açık havada Popcorn Kokusu Var” etkinliğinde yerli ve yabancı filmler 20 Haziran’dan itibaren yaz boyunca izlenebilecek.
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Swissôtel içerisinde yer alan Sultanpark’ta Fibabanka ana sponsorluğuyla açık havada sinema keyfi 20 Haziran’da başlıyor. “Açık havada Popcorn Kokusu Var” etkinliğinde yerli ve yabancı filmler yaz boyunca Swissôtel’in binden fazla ağacı içinde barındıran korusu Sultan Park’ta gösterime sunuluyor. Etkinlik alanında hijyen kurallarına göre hazırlanan yemek ve içecek satış standları bulunurken, biletli misafirlere Swissôtel’in sürpriz ikramları bulunuyor.