Taksim’de caz geceleri
Taksim’de Elite World İstanbul bünyesinde yer alan Jazz Company’de “Sinemada Caz” konseptli özel gecede piyanist, şarkıcı ve besteci Kubilay Kan, 6 Aralık Cuma akşamı sahne alacak. Kubilay Kan’a davulda Emir Özoğlu Ulusoy ve kontrbasta Yiğit Şen eşlik edecek.
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