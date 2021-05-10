Tam kapanma günlerinde 360 derece müze keyfi

Rahmi M. Koç Müzesi, tam kapanma döneminde koleksiyonunu sanal tur ile kültür-sanat tutkunlarına sunuyor. Müzenin endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinden gelen 14 binin üzerindeki objeden oluşan koleksiyonu Google Street View ile 360 derece gezilebiliyor. Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

Çevrimiçi programlar sürüyor

Müzenin çevrim içi öğrenme programları da mayıs ayında devam ediyor. 5-11 yaş grubu çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyelerde güneş saatinin nasıl çalıştığından buharlı ilk otomobillerin tasarımlarına, su altının büyülü dünyasından zeytinyağı üretimine kadar farklı objeler yakından inceleniyor. Her cumartesi düzenlenen ve yaklaşık 60 dakika süren atölyelerde çocuklar ilk olarak sanal tur ile müzeyi keşfediyor, ardından haftanın objesini inceliyor ve dijital bir oyunla eğlencenin tadına varıyor.

Sanal Müze cepte ve tablette

Rahmi M. Koç Müzesi’ni keşfetmek isteyenler için bir diğer alternatif ise Sanal Müze uygulaması… Apple Store ve Google Play üzerinden cep telefonu ve tabletlere indirilebilen Sanal Müze de kullanıcılarına tatmin edici bir gezi olanağı sunuyor.