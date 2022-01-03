Tan Oral’ın yeni sergisinin konusu “Gazete”

Çizgileri gazete, dergi ve internet haber sitelerinde izlenen Tan Oral’ın, Schneidertempel Sanat Merkezi galerisindeki sergisi “Gazete” adıyla 13 Ocak Perşembe günü açılıyor. 50 yıldır gazetecilik yapan, çizerliğin keyifli ve zorlu günlerini yaşayan, bunları çizen ve günü gününe çalıştığı gazetelerde yayınlayan Tan Oral, bu sergide “gazete kâğıdını” selâmlıyor. Sosyal medyanın yaygınlaşması, akıllı telefonlarla anlık haber alma olanağı, dijital haber kaynaklarının çoğalması ile basılı gazete bitiyor mu tartışmaları sürerken, bir yandan da gazeteye dokunmayı seven, sayfaları çevirmekten keyif alanlar, devam ediyor. Üstündeki haber ve makaleler kadar kendisinin maddesi de iddiası ve yarattığı etkisi de dünyadaki önemini henüz koruyor. Sergide yer alan çizimler, bu konuların yıllar içinde bıraktığı izleri sürüyor.

Sergi, 6 Şubat 2022 tarihine kadar gezilebiliyor.