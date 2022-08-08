Tango severler Zorlu’da bir araya geliyor
10 Ağustos Çarşamba akşamı tango severlerin bir araya gelerek dans edeceği Milonga gecesinde Ali Alper Özdemir ve Özge Çolak, geceye özel gösterileriyle Zorlu Center misafirleriyle buluşacak.
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Zorlu Center, Latin rüzgarları estirecek bir Milonga gecesine hazırlanıyor. 10 Ağustos Çarşamba akşamı tango severlerin bir araya gelerek dans edeceği Milonga gecesinde Ali Alper Özdemir ve Özge Çolak, geceye özel gösterileriyle misafirlerle buluşacak.
La Fortune The Tango Orkestrası’nın canlı performansı ile renklenecek gece, 19:30’da başlayacak. Zorlu Center Meydan Katı’nda gerçekleşecek Milonga gecesi, herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.