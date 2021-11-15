Tarihimizin 118 yaşındaki ilk tıp fakültesine yangın algılama sistemi

Yangına karşı uyarmanın yanı sıra yangına yol açabilecek durumlar hakkında önceden bilgilendiren teknolojiler sunan Panasonic, tarihimizin ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin yangın algılama sistemleri projesini üstlendi. 6 Kasım 1903 yılında açılan ve 118 yıldır eğitim ve tıp alanlarında kamuya hizmet veren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, yangın algılama sistemleri ile korunacak.

Erhan Güngör

Köklü geçmişi ve özel mimarisiyle tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasını çözümleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Panasonic Life Solutions Türkiye, EMEA ve CIS Bölgesi Pazarlama Genel Müdürü Erhan Güngör “Açılışının 118. yılında böylesine önemli bir binanın yangın algılama sistemleri projesini almak kurumumuz adına heyecan verici. Panasonic Life Solutions Türkiye olarak, güvenlik ve emniyeti sağlamak üzere farklı endüstrilerdeki birçok binada yangın algılama çözümleri sunuyoruz. Bu çözümlerimiz kanıtlanmış güvenliği ve başarısının yanı sıra kurulum ve bakımı kolayca yapılıp yönetilebildiği için daha düşük toplam maliyete de sahip. Projesini üstlendiğimiz tüm binalarda yaptığımız gibi, eğitim ve tıp alanlarında kamuya uzun yıllardır hizmet veren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin de yangın anlamında yüksek güvenlikli olmasını sağlayacağız” dedi.