“Tarihin Babası” Herodot, Bodrum'da, doğduğu topraklarda anıldı

Milattan önce 6'ncı yüzyılın başlarında Halikarnas'ta doğan ve "tarihin babası" olarak bilinen Herodot'un doğduğu topraklarda anılması için Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği işbirliğiyle Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı düzenlendi.

Bilgehan Bayar

Etkinliğin açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Herodot'un aktardığı bilgilerin tarih açısından çok önemli bir kaynak olduğunu belirterek, kitabının mutlaka okunması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı'nın kent için çok önemli olduğunu dile getiren Bayar, "Çünkü klasik deniz, kum, güneş turizminin dışında bir şey. Bodrum, tarihin başlangıcından itibaren bu coğrafyada deniziyle, iklimiyle, güneşiyle inanılmaz bir çekim sahası olmuş, bu durum burayı çok zenginleştirmiş. Bundan 200 yıl sonra da şu anda burada yaşayan bazı önemli isimler muhtemelen tarih kitaplarında yerini alacak" dedi.

Ahmet Aras

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Herodot'un tarih açısından öneminden bahsederek, "Herodot kimdir?' derseniz, 'hemşehrimiz' olarak tarif ederiz." diyerek sözlerine başladı.

Bodrum'un antik çağdan bu yana çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve dünyaca tanınmış filozoflar yetiştirdiğini vurgulayan Aras, "Herodot tarihin babası ancak bu topraklarda o tek değil. Dünyanın ilk kadın amiralinden ünlü coğrafya araştırmacılarına, Neyzen Tevfik'ten Halikarnas Balıkçısı'na, Zeki Müren'den Ara Güler'e kadar birçok sanatçıya ev sahipliği yapmış bir coğrafyadan bahsediyoruz" diye konuştu.

Aras, günümüzde de çok sayıda ressamın, sanatçının ve kültür-sanat alanında önemli isimlerin Bodrum'da yaşamını sürdürdüğünü kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Herodot'un heykellerini de yapabilir isimler de verebilirdik ama bunlar da popüler kültür gibi gelip geçici olurdu. Kalıcı olmasının tek yolu bilimsel ve akademik çalışmalardır. Asıl hedefimiz Herodot Araştırma Merkezi kurmak. Araştırmacıların yılın her döneminde Bodrum'a gelerek bu araştırmaları yapmaları için gerekli ortamı hazırlamayı amaçlıyoruz. Aynı çalışmaları Halikarnas Balıkçısı için de yapıyoruz. Halikarnas Balıkçısı da çağımızın filozofudur. Şu anda bir Halikarnas Balıkçısı belgeliğini hayata geçiriyoruz. Eğer tüm bunları somutlaştırabilir ve bilimsel çalışmalara konu edebilirsek asıl başarıyı sağlamış oluruz ve Bodrum'un turizm potansiyelinin yanına bilimi, çağdaşlığı, akademik dünyayı, kültürü ve sanatı da yerleştirmiş oluruz. Halikarnas Balıkçısı, Herodot için, 'Yalnız Anadolu'nun değil dünyanın ilk ve en büyük turisti' demiştir."

"Hemşehrimiz Herodot Haftası" kapsamında gerçekleştirilen "Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı" 8 ülkeden 23 tarihçinin ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla düzenlendi. Oturumlarda; Prof. Dr. Reinhold Bichler, Prof. Dr. Robert Rollinger, Prof. Dr. Thomas Harrison, Prof. Dr. Carolyn Dewald, Prof. Dr. Rosaria Munson, Prof. Dr. AndreasSchwab, Prof. Dr. Josef Wiesehöfer, Prof. Dr. Hilmar Klinkott, Prof. Dr. Kostas Buraselis, Prof. Dr. Hans Joachim Gehrke, Prof. Dr. Peter Funke, Prof. Dr. Pietro Vannicelli, Prof. Dr. Massimo Nafissi, Prof. Dr. Askold Ivanchik, Prof. Dr. Elisabeth Irwin, Prof. Dr. Christopher Baron, Prof. Dr. Adnan Diler ve Prof. Dr. Mustafa H. Sayar ssunumlar yaptı.