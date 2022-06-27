TAV Bodrum Primeclass özel yolcu salonunda Devrim Erbil sergisi

TAV İşletme Hizmetleri, yenilediği Bodrum Primeclass Lounge’da Türk resim sanatının önemli isimlerinden Devrim Erbil’in eserlerini Renk Erbil, Renko London küratörlüğünde organize edilen proje kapsamında sergiliyor.

Güçlü Batkın

Primeclass özel yolcu salonlarında seyahat deneyimine yeni bir bakış açısı getirdiklerini söyleyen TAV İşletme Hizmetleri CEO'su Güçlü Batkın, “primeclass özel yolcu salonlarımızda önemli sanatçıların eserlerinin sergileneceği bölümler açmaya başladık. Artık misafirlerimizin uçuş öncesinde uğrak merkezi olan lounge’larımızı, belli dönemlerde birer sanat galerisine dönüştürerek misafirlerimizin benzersiz bir deneyim yaşamasını sağlamış oluyoruz. Bu projemizi ilk önce Gürcistan Tiflis Havalimanı’nda başlattık. Burada yerel sanatçıların eserlerini sergiledik. İkinci durağımız ise; Umman Muscat Uluslararası Havalimanı oldu. Burada da Arap resim sanatının önde gelen kadın ressamlarından Alia Al Farsi’nin eserleri sergileniyor” diyor.