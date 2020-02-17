Tekfen Filarmoni, İtalyan kemancı Tifu’yu 4 ilde ağırlıyor
Tekfen Filarmoni; İtalyan kemancı Anna Tifu’yu ağırlıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Tekfen Filarmoni; 2020 yılında vereceği ilk konserlerde neslinin önde gelen yorumcularından ve aynı zamanda pek çok uluslararası ödülün sahibi İtalyan kemancı Anna Tifu’yu ağırlayacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; dört ilde gerçekleştirilecek.
Ernest Chausson’un Poème, Op. 25 ve Maurice Ravel’in Tzigane’ini yorumlayacak İtalyan sanatçının kemanı, 1716 yılı Antonio Stradivari yapımı. Programda aynı zamanda Johannes Brahms’ın Do minör 1 no’lu Senfonisi ve Emmanuel Chabrier’nin Espaňa adlı eseri de seslendirilecek.
Tekfen Filarmoni’nin 2020 yılı ilk temsilleri; 25 Şubat’ta Bursa AKKM’de, 26 Şubat’ta Eskişehir AKSKM’de, 27 Şubat’ta Ankara CSO Konser Salonu’nda ve 28 Şubat’ta İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilecek.