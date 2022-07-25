Tekfen Filarmoni’nin pandemide kaydettiği ‘Dance’ albümü dijital platformlarda

Dünya barışına müziğin birleştirici gücü ile katkı sunmak amacıyla kurulan Tekfen Filarmoni, 30 yıldır klasik müziğin gelişmesine ve sevilmesine katkı sağlıyor. Tekfen Filarmoni, klasik müzik severlere farklı çalışmalarından örnekler sunduğu albüm kayıtları ile de ulaşıyor. Orkestra şimdi de seyircilerinden ayrı kaldığı pandemi döneminde kaydedilen “Dance” adını verdiği albümüyle kutlamalar yapmaya duyulan özleme dikkat çekiyor ve neşe içinde bir arada olmanın önemine vurgu yapıyor.

Ortak tema “Dans”

30. yaşını zengin programlarla kutlayan Tekfen Filarmoni, dört eserden oluşan Dance albümü ile bu sefer de farklı bir platformda klasik müzik severle buluşuyor. Seyircilerden ayrı kaldığı pandemi dönemini yeni bir albüm kaydı yapma fırsatı olarak değerlendiren Tekfen Filarmoni’nin daimi şefi Aziz Shokhakimov yönetiminde kaydettiği albümdeki eserlerin tümü “dans” temasında buluşuyor. Pandemi sürecinin en sıkı tedbirlerle devam ettiği 2021 Mart ayında, İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde kaydedilen albüm için seçilen eserler, hayatın durma noktasına geldiği bir dönemde insanların neşeli olmaya ve kutlamalar yapmaya duyduğu özlemden yola çıkılarak belirlendi.

Albümdeki eserler

Albümde yer alan eserler, Beethoven, Béla Bartók, Ahmed Adnan Saygun ve Ferit Tüzün’e ait. Albümün en uzun eseri, Richard Wagner tarafından “Bu senfoni dansın yüceltilmesi, dansın en ulvi haliyle tasviri” diye tanımlanan Beethoven’ın 7 numaralı Senfonisi. Macar besteci Béla Bartók’un Erdel ezgilerine dayanan 6 kısa dans parçasından oluşan “Romen Dansları” eseri ise dinleyenlerde adeta ritim tutma isteği uyandırıyor.

Anadolu motiflerini müziklerine ustalıkla işlemeleri ile tanınan Ahmed Adnan Saygun ve Ferit Tüzün’ün besteleri de Tekfen Filarmoni’nin albüm kaydı için icra ettiği eserler arasında. Saygun’un 14 opus numaralı 3 bölümden oluşan “Orkestral Suiti”, Türk dansları olan zeybek, halay ve horondan esinleniyor. Ferit Tüzün’ün daha sonra Nasreddin Hoca adını alan “Humoresque” adlı bestesi ise üflemeli ve vurmalı çalgıların yoğun kullanımı ile zengin bir orkestrasyona sahip. Nadiren çalınan ve kaydedilen bu iki eser de dinleyicilere gerçek bir keşif olanağı sunuyor.