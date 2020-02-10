Tekfen Filarmoni’ye takviye sanatçılar aranıyor

10 Şubat 2020

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, ailesini genişletmek amacıyla takviye keman ve trombon sanatçıları için seçme düzenliyor. 29 Şubat Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel Zoğrafyon Rum Lisesi’nde gerçekleşecek seçmelerde, jüri görevinde orkestranın daimi şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov'un yanı sıra keman sanatçıları Alexei Moshkov ve Deniz Toygür Conus, trombon sanatçısı Peter Körner, trompet sanatçısı Alper Çoker ile şef yardımcısı Sibil Arsenyan gibi orkestrada yer alan isimler ve misafir sanatçılar bulunacak.

Seçmeler sırasında, solo eser olarak keman sanatçılarından Mozart’ın 3, 4 ya da 5 numaralı Keman Konçertosu kadanslarıyla birlikte istenirken, trombon sanatçılarından ise Ferdinand David’in Konçertino’su veya Ernst Sachse’nin Bas Trombon için Konçertino eseri bekleniyor. Bununla birlikte, adayların orkestra repertuvarından hazırlamaları gereken eserler de bulunuyor. Keman sanatçılarından, Richard Strauss’un Don Juan’ından Mozart ve Brahms’ın senfonilerine uzanan bir seçki beklenirken, trombon sanatçılarından ise Strauss’un Ein Heldenleben, Wagner’in Walküre, Rossini’nin La Gazza Ladra, Saint-Saens’ın 3. Senfoni ve Ravel’in Bolero eserlerinden pasajlar talep ediliyor.

Son başvuru tarihi 20 Şubat Perşembe günü olan seçmeler hakkında detaylı bilgiye http://www.tekfen.com.tr/tekfen_filarmoni.asp adresinden ulaşılabiliyor.