Tekfen Vakfı Müzik Bursu için başvurular sürüyor

Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini Müzik Bursu ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumları için geçerli. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Yeni kazanacak olan iki bursiyer, Eylül 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında, aylık 750 Avro, 10 ay toplam 7 bin 500 Avro tutarında burstan faydalanabilecek. Başvurular www.tekfenfilarmoni.com adresi üzerinden 18 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

Özgeçmiş, niyet ve referans mektupları ile son 6 ay içerisinde yapılmış bir ses/görüntü kaydı ile online olarak yapılacak ilk başvurunun ardından, ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan adaylardan, zorunlu eser listesinden seçecekleri bir eser ile kendi tercih ettikleri bir eseri 7 Haziran tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall salonunda, jüri önünde yüz yüze icra etmeleri talep edilecek.