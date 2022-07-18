Tekfen Vakfı Müzik Bursu’nu kazanan genç yetenekler belli oldu

Tekfen Vakfı’nın klasik müziğe ve bu alandaki genç yeteneklere destek vermek amacıyla 2019 yılında başlattığı Müzik Bursu programının 2022-2023 eğitim yılındaki sahipleri belli oldu. Tekfen Filarmoni Genel Sanat Yönetmeni ve Daimi Şefi Aziz Shokhakimov’un başkanlığında Alican Süner, Tekfen Filarmoni Viyolonsel Grup Şefi Nil Kocamangil, Flüt Grup Şefi Aslıhan And ve Trompet Grup Şefi Alper Çoker’den oluşan jürinin Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda bursun yeni sahipleri Tuna Bilgin (piyano), Beliz Güney (viyolonsel) ve Hüma Beyza Ünal (fagot) olarak belirlendi.

Klasik müziğe gönül vermiş müzisyenlerin yeteneklerini ülke sınırları dışına da taşımasına destek olmak amacıyla 2019 yılında Müzik Bursu programını başlatan Tekfen Vakfı, lisans eğitimini yurt dışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrenciler için dördüncü kez burs tahsisi yaptı. Toplamda 24 başvurunun yapıldığı süreçte ikinci tura geçmeye hak kazanan 13 aday jüri tarafından 7 kriter üzerinden değerlendirildi. Teknik, müzikalite, entonasyon, sahne duruşu, tutku, potansiyel ve sınıf düzeyi kriterlerini başarıyla geçen üç genç isim, yeni eğitim döneminde Tekfen Vakfı’nın desteğini yanlarında hissedecek.