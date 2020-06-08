Tekfen Vakfı’nın müzik bursu için başvurular başlıyor

08 Haziran 2020

Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini, geçtiğimiz sene başlattığı Müzik Bursu ile bu yıl da sürdürüyor. Öte yandan, Tekfen Holding’in yayını Tbulten Online’in COVID-19 özel sayısı güncellenen içeriğiyle okuyucularla buluşmaya devam ediyor.

Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini, geçtiğimiz sene başlattığı Müzik Bursu programı ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Başvurular http://www.tekfen.com.tr adresi üzerinden ay sonuna kadar kabul edilecek.

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru sürecinin ardından 2’nci aşamaya geçen adayların, paylaştıkları eser listesinden jüri tarafından belirlenecek bir eseri icra etmeleri talep edilecek. Ardından adaylar, kendilerine bildirilen tarih aralığında bu eseri yine dijital yayın platformlarından sunacak ve burs jürisi ile dijital olarak yapılacak mülakata girecek.

Tekfen Vakfı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı Müzik Bursu programına ilk yılda 50’ye yakın öğrenci başvurmuştu. Değerlendirmelerin ardından sergiledikleri başarılı performansla burs almaya hak kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) eğitimine Berlin’deki Barenboim-Said Akademie'de, Seyfi Can Dağlar (fagot) ise Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam ediyor.

Tbülten Online

Tekfen Holding’in kurumsal yayını Tbülten Online’in COVID-19 özel sayısı her hafta güncellenen içeriğiyle okuyucularının yanında olmaya devam ediyor. Tbülten Online, önemli müzeleri ve dünyanın farklı bölgelerini sanal olarak gezip görmeye imkân tanıyor. New York Guggenheim Müzesi, Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi, St. Petersbourg’daki Hermitage Müzesi, Konya’daki Mevlana Müzesi ya da Endonezya’daki Bromo Dağı, Fransa’nın Alsace Bölgesi, Namibya’daki Ölü Bataklık gezebileceğiniz birçok müze ve dünyanın dört bir yanında gezebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı…

Evde kalmanın hala önemli olduğu bu dönemde iletişim dünyasının son trendlerinden Podcast yayınlarının en göze çarpan kanalları, en eğlenceli mobil uygulama ve çizgi roman alternatifleri ve her yaştan insana keyif verecek Cirque du Soleil'den 60 dakikalık gösterimler, son sayıda yer alan eğlenceli içeriklerden.

Sadece müzikle yetinmeyen, aynı zamanda görsel öneriler isteyenler için de film ve online tiyatro oyunları önerileri bulunduran, ulusal ve uluslararası film festivallerinden haberler veren ve aynı zamanda online dizi ve film platformlarını sunan bültenin bütün içeriğine internet üzerinden ulaşılabiliyor.