Tekfen Vakfı’nın yeni müzik bursiyerleri Gönültaş ve Bostancı

Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini, 2019 yılında başlattığı Müzik Bursu programı ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak olan Tekfen Vakfı Müzik Bursu’nun 2021-2022 eğitim yılındaki sahipleri belli oldu. Tekfen Filarmoni Genel Sanat Yönetmeni ve daimi Şefi Aziz Shokhakimov’un başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda bursun yeni sahipleri Simay Gönültaş ve Barok Bostancı oldu.

49 öğrenci başvurdu

Lisans eğitimini yurt dışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrencilere destek sağlayan müzik bursu programına, 49 öğrenci başvurdu. Başvurulardan 16’sı ikinci tura geçmeye hak kazandı ve adaylar, jürinin karşısına çıkarak teknik, müzikalite, entonasyon, sahne duruşu, tutku ve potansiyel olmak üzere altı temel kriter üzerinden değerlendirildi.

Tekfen Vakfı’nın yeni bursiyerlerinden Simay Gönültaş ve Barok Bostancı eğitim hayatlarını Almanya’da sürdürüyor. Simay Gönültaş fagot (üflemeli çalgı), Barok Bostancı ise viyola (yaylı çalgı) üzerine eğitim alıyor. Tekfen Vakfı’nın halihazırdaki diğer bursiyerleri Yunus Altıkanat viyolonsel eğitimine Berlin’deki Barenboim-Said Akademie'de, Seher Karabiber ise flüt eğitimine Hamburg Hochschule für Musik und Theater’da devam ediyor.