Tekfen'in kurumsal yayını T Bülten’in korona günlerine özel sayısı yayınlandı

13 Nisan 2020

Tekfen Holding’in kurumsal yayını T Bülten Online’ın özel sayısında COVID-19 konusu işleniyor: https://kurumsal-yaynlar-ltd-t.preview.foleon.com/tekfen/47/covid-19-1. Ayrıca içinde bulunduğumuz “Koronavirüs Günlerinde” morallerini yüksek tutma amacıyla Tekfen Holding bünyesinde bulunan 18 bin çalışana yönelik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin’den, Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap’tan, Türkiye ve yurt dışında farklı ülkelerde işlerinin başında bulunan Tekfenlilerden videolu mesajlar da paylaşılıyor.

Kitap ve müzik önerileri bulunuyor

Dergi, evde geçirilen zamanın en iyi şekilde değerlendirilebilmesi ve morallerin de yüksek tutulması için okuyucularına eğlenceli alternatifler de sunuyor. Hangi dijital platformlar üzerinden dizi veya film izlenebileceğinin yanı sıra çeşitli kanallardan sunulan ücretsiz film ve belgesel arşivlerini de gösteren T Bülten, ayrıca Tekfen Kitap Kulübü'nün bugüne kadar okuduğu kitaplar arasında, üyelerinin en çok oy verdiği kitapları da paylaşıyor.

Orkestra tavsiyeleri

T Bülten Online, klasik müzik dinleyicilerini de unutmamış. Başta Tekfen Filarmoni ve Filar-mini olmak üzere çeşitli orkestraların dijital adreslerine yer veren T Bülten, bu yönüyle her yaştan müzik severe de hitap etmeyi hedefliyor.