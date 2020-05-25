TEMA Vakfı, yeni telefon uygulaması “Doğa Kâşifi’ni tanıttı

25 Mayıs 2020

TEMA Vakfı, arazi tahribatı, iklim değişikliği ve aşırı yararlanma nedeniyle gün geçtikçe azalan biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü’nde yeni elektronik uygulaması ‘Doğa Kaşifi’ni tanıttı.

Doğayla uyumlu bir şekilde yaşamak zorunda olduğumuzu tekrar anladığımız bugünlerde, geliştirilen uygulama ile İstanbul’da yaşayan herkesin karşılaştığı ağaç ve çalı türlerini kolay bir şekilde teşhis edebilmesi sağlanırken, kentteki biyolojik çeşitlilik de kayıt altına alınıyor. Doğa Kaşifi uygulaması Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.

Elektronik bir doğa rehberi olan Doğa Kaşifi, görsellerle desteklenen tanımlama basamakları sayesinde bitkilerin isim ve tür özelliklerini öğrenmeyi; böylelikle bitkileri daha yakından tanımayı mümkün kılıyor. Ağaçların yaprağını, meyvesini ya da çiçeğini gözlemleyerek ağacın türü hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabiliyor.

Yakından tanımak şart

Yaşamımız ve sağlığımız için gerekli havanın, gıdanın, gezegendeki su ve besin döngüsünün devamlılığının biyolojik çeşitliliğe bağlı olduğunu belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, biyolojik çeşitliliğin yüksek olmasının güç ve dayanıklılık anlamına geldiğini vurguladı. Ataç; arazi tahribatı, iklim değişikliği ve aşırı yararlanma nedeniyle dünyadaki türlerin yüzde 25’nin -yani yaklaşık 1 milyon türün- yok olma tehdidi altında olduğunu, biyolojik çeşitliliğin korunması için doğal varlıkların sürdürülebilir yönetimi ve doğa koruma çalışmalarının büyük önemi olduğunun altını çizerek “Türkiye, Dünya üzerinde üç farklı bitki coğrafyasının bulunduğu ender ülkelerden biri. Öyle ki Türkiye yüzde 31’i (3 bin 650 tür) endemik olan 12 bine yakın bitki türü ile zengin bir bitki çeşitliliğini barındırıyor. Bir dünya mirası olarak bu zengin çeşitliliğe sahip olmak aynı zamanda bu zenginliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğunu getiriyor. Bunu gerçekleştirebilmek için TEMA Vakfı olarak Türkiye’de daha fazla kişinin doğa gözlemciliği ile tanışması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede değerli bağışçımız Turan Demiraslan’ın desteği ile bir buçuk yıldan uzun süren çalışmaların sonucunda Doğa Kaşifi uygulamasını hayata geçirdik. Doğa Kaşifi ile kentsel biyolojik çeşitliliğin temel bileşeni olan ağaç ve çalılar konumlarıyla kayıt altına alınmış olacak, kentin yeşil dokusunu oluşturan türler herkes tarafından takip edilebilecek” diyor.