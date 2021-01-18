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Teoman ‘Elektrik Grup’ online konser veriyor

Teoman, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konser ile evlere konuk oluyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Teoman ‘Elektrik Grup’ pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konser ile evlere konuk oluyor. Teoman’ı sahnede izlemek isteyenler www.passo.com.tr üzerinden biletleri satın alıp kendilerine iletilen web adresi üzerinden tv, tablet ya da cep telefonu ile konseri izleyebilecekler.