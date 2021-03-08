Teoman ‘Elektrik Grup’ online konseri 12 Mart’ta



Türk rock müziğinin şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman ‘Elektrik Grup’ çevrimiçi canlı konseri ile sevenleriyle buluşuyor. Teoman, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 12 Mart Cuma akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konser ile evlere konuk olacak. Teoman’ı sahnede izlemek isteyenler www.passo.com.tr üzerinden biletleri satın alabilir ve kendilerine iletilen web adresi üzerinden tv, tablet ya da cep telefonu ile konseri izleyebilirler.