The Bodrum Cup zamanı: Yelken festivali başlıyor

Uluslararası yelken ve deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup 18 Ekim’de başlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren festival 33. yılında yelkenlerini yangın bölgelerinde açacak ve çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olacak. Açılış ve kampana töreni 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, 19 Ekim günü başlayacak yarışlar 23 Ekim'de Teoman'ın konseriyle sona erecek.

Bitci'nin ana sponsorluğunda 33.'sü düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta beş yarış etabı ve çeşitli etkinlikler, 180'den fazla tekneyi, bin 500'den fazla denizciyi ve 10 binin üzerinde katılımcıyı bekliyor.

American Hospital The Bodrum Cup’ın bu seneki programı şöyle:

18 Ekim 2021 Pazartesi:

18:30 - Bitci Yarış ve Basın Brifingi (İsola Manzara Garderns Mett Hotel)

19:30 - Kampana Töreni ve Kokteyl (İsola Manzara Garderns Mett Hotel)

12:00 – 22:00 -İlhan Koman ile 100 yıl sergisi (Bodrum Belediyesi Artemisia Sergi Salonu)

19 Ekim 2021 Salı

11:00 Bodrum - Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Etabı ve İz Bırakanlar Çelenk Töreni

22:00– Müjde Kızılkan (Mandalin)

20 Ekim 2021 Çarşamba

11:00 - Bodrum - Çökertme Anadolu Sigorta Etabı

21 Ekim 2021 Perşembe

10:00 Çökertme - Çökertme Etabı Opet Etabı

09:00 – 16:00 - #HepBeraber İyilik Alanı (Çökertme Sahil)

16:30 – 17:00 #HepBeraber Anı Fotoğraf Çekimi (Çökertme Sahil)

17:00: Kerem Görsev Piyano Dinletisi (Arpabükü Koyu)

22 Ekim 2021 Cuma

11:00 - Çökertme- Kissebükü Metro Etabı

18:00 – Konuşmacı Özlem Güsar-Kerim Sabuncuoğlu “Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var (Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Laguna Lounge Restorant)

23 Ekim 2021 Cumartesi

11:00 - Kissebükü - Bodrum Erol Ağan Etabı Etabı

20:00 Ödül Töreni (Ağanlar Tersanesi)

21:30 Teoman Konseri (Ağanlar Tersanesi)