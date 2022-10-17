TMOK Fair Play Kısa Film Yarışması’na son katılım tarihi 31 Ocak 2023

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu’nun düzenlediği yarışmaya üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sinema, Televizyon, Medya bölümleri öğrencileri kendi çektikleri kısa filmlerle katılabiliyor. Jürisini TMOK Fair Play Komisyonu üyeleri ve sinema sektörünün önde gelen isimlerinin oluşturduğu yarışmanın birincilik ödülü 10 bin TL. Yarışmanın son katılım tarihi ise 31 Ocak 2023.

TMOK Fair Play Kısa Film Yarışmasına Türkiye’deki tüm üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğrencileri katılabilecek ve ortaya çıkacak eserler arasından seçilecek ilk üç eserin sahibi, yarışmaya özel hazırlanacak plaket ve maddi ödül ile ödüllendirilecek. Yarışmanın ana kriteri, filmin sportif veya toplumsal alanda vereceği Fair Play mesajı olurken diğer kriterler için ise sinema ve televizyon filmi teknikleri esas alınacak.

Belirlenecek ön jüri, başvuran tüm eserlerin arasından yarışmaya uygun bulduğu filmleri seçecek ve bu eserler büyük jüriye sunulacak. Jürinin seçeceği ilk üç eser dışında iki jüri özel ödülü ve iki de mansiyon verilecek. Ödüle layık görülen bu eserler, çeşitli mecralarda yayınlanacak, TMOK Üniversiteler Fair Play Kervanı’nın panellerinde gösterilecek, Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ve Dünya Fair Play Komitesi’nin (CIFP) resmi sitelerine de gönderilecek.

Yarışmaya, süresi 10 dakikayı aşmayan Kurmaca Filmler katılabilecek, Mayıs 2022’den sonra çekilmiş ve daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olacaklar

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu TMOK web sayfasından (https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr) sağlayabilirler.