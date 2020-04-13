Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi bir tık uzağınızda!

13 Nisan 2020

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni bir mobil uygulamayı devreye alıyor. Müze, Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen “Tofaş Müzesi” uygulaması aracılığıyla, ücretsiz olarak müze ve içerisinde yer alan eserlerle ilgili bilgileri anlatım eşliğinde sunuyor.

Uygulamanın Türkçe versiyonu “Tofaş Müzesi”, İngilizce versiyonu ise “Tofaş Museum” başlığı altında yer alıyor.

Farklı gezi seçenekleri

Geçtiğimiz yıl 90 bin ziyaretçiyi konuk eden Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’ni, uzaktan gezebilecek ziyaretçiler, öğretici olduğu kadar eğlenceli hikâyelerle müzeyi keşfetme imkanı elde ediyor. Müze gezisi “Sanal Rehber” yardımıyla seçilen hızlı tur kapsamında 35 dakikada, detaylı tur seçilerek ise yaklaşık 60 dakikada tamamlanabiliyor. Hızlı tur bölümünde, arabacılık ve otomotiv tarihindeki mihenk taşlarına özet niteliğinde bir yolculuk yapılırken; detaylı tur seçeneğinde ise bu bölümler daha uzun ve ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Çocuklara özel tur!

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, çocukları da unutmuyor. Bu uygulama sayesinde okullarına uzaktan eğitimle devam eden çocuklar müzeden de uzak kalmıyor. Çocuk ziyaretçiler için hazırlanan sesli rehber turu seçeneğinde, 20 dakikalık eğlenceli bir anlatım bulunuyor. Özel olarak tasarlanan anlatı seçeneğinde “İlk Oyuncak Araba”, “At Arabaları” gibi farklı konu başlıkları bulunuyor.