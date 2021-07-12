Toshiba'dan sayısız tasarım olanağı sunan klima

Toshiba tarafından yeni geliştirilen Haori, geleneksel klima konseptlerinin ötesinde mobilyaların zarif bir parçası görünümü sunmayı hedefliyor. Haori sahipleri, verilen kumaş desen kitini kullanarak seçtikleri tasarımları stiliste götürüp veya dikerek kendi tasarımlarını yapabiliyorlar. Haori'nin kumaş yüzeyi, kanepeler, halılar, perdeler, koltuklar ve yatak çarşafları gibi diğer oda kumaşları ile birliktelik yaratmayı hedefliyor. Ayrıca, odanın herhangi bir noktasında düzeltme yapıldığında, Haori'de de uygulanabiliyor. Hem ısıtma hem de soğutma için A+++ verimliliği, neredeyse tamamen sessiz çalışma ve hava kalitesi, klimanın özellikleri arasında yer alıyor. Fabrikada entegre edilen WIFI, klimanın, Google Home asistanı ve Amazon Alexa akıllı komut sistemi ile kontrol edilebilmesini sağlıyor.