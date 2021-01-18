Trendyol’dan sanatçı ve sanatsever arasında “dijital köprü”

Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji işbirliğinde hayata geçen Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının binin üzerinde eserine Trendyol üzerinden ulaşılabilecek. Trendyol, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapacak.

Yeni platform

Sanatı ve sanatçıları desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Trendyol Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil, “Her yıl güzel sanatlar fakültelerinden binlerce öğrenci mezun oluyor. Aynı zamanda, sanat dünyasına yeni adım atmış çok sayıda isim var. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşayabiliyor. Ayrıca pandemi koşulları sanatçıların ve sanatseverin buluşmasının önündeki en önemli engellerden biri oldu. Bu noktada, biz de Trendyol olarak bu olanağı Trendyol Sanat ile onlara sunmak istedik. Platformumuz üzerinde sanatçılara bir alan açarak, geniş kitlelerle buluşmalarını sağlayacağız. Sanata gönül veren sanatseverler de yeni sanatçılar keşfedilebilecek, eserleri yakından inceleyebilecek. Zaman ve mekaân sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ hale getiriyoruz. Tüm Türkiye’yi sanat ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Trendyol Sanat’a dahil olmak isteyen sanatçılar info@artoloji.com.tr üzerinden mail yoluyla portfolyolarını ulaştırabiliyorlar.