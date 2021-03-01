Troya Antik Kenti, “Antik Harikalar Seminerleri” ile ele alındı

Yunus Emre Enstitüsü’nün Washington DC’de bulunan merkezi tarafından Anadolu’nun kültürel mirasını tüm dünyayla buluşturan konferans serisinin konusu Patara ve Hattuşa antik kentlerinin ardından Troya oldu.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Troya Antik Kenti’nin Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın konuşmacı olarak katıldığı programda kent siyasal ve kültürel tarihinin yanı sıra büyük öneme sahip arkeolojik buluntuları ışığında tüm detaylarıyla ele alındı. İki yüz yıldır Troya antik şehrinde incelemelerde bulunan arkeologların bölgeyi nasıl ortaya çıkardığını aktaran Prof. Dr. Aslan, M.S. 5. yüzyılda yaşanan deprem ve sel felaketleri sebebiyle şehrin denizi erişiminin kesildiğini ve zamanla terk edildiğini belirtti.

Konferans, uzun bir çalışmanın ürünü olan ve arkeolojik kazılarla elde edilen parçaların yer aldığı Troya Antik Müzesi tanıtım videosu ile sona erdi.