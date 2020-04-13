TRT, cumartesi günleri unutulmayan dizileri ekrana taşıyor

13 Nisan 2020

Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle “evde kal”anlar için TRT, özlenen nostaljik dizilerini ekrana getiriyor.

Bu kapsamda Cumartesiler, “Nostaljik Diziler Günü” olarak ilan edildi. Cumartesi günleri; Uğurlugiller, Kuruluş, Perihan Abla, Gülşen Abi, Yedi Numara ve Yeditepe İstanbul dizileri TRT 1’de peş peşe izleyici ile buluşuyor.

Cumartesi “nostalji” günü

Bugüne kadar birçok kültleşmiş yapıma ev sahipliği yapan TRT, nostalji rüzgârı estirerek izleyicileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. İlk olarak, 1993 yapımı unutulmaz dizi Ferhunde Hanım ve Kızları, hafta içi her sabah saat 11.30’de TRT 1’de ekrana gelmeye başladı.

Cumartesi günü “Nostaljik Diziler Günü” olarak ilan edilirken, diziler peş peşe yayınlanıyor. TRT 1 Cumartesi programı şöyle:

• 07.45 - Uğurlugiller

• 09.30 - Kuruluş

• 10.55 - Perihan Abla

• 12.50 - Gülşen Abi

• 14.05 - Yedi Numara

• 16:00- Yedi Tepe İstanbul