TSPB’nin kısa film yarışmasına başvuru tarihi uzatıldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasının bu yıl yedincisi gerçekleştiriliyor. TSPB’nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasına başvuru tarihi yoğun ilgi nedeniyle 28 Mayıs’a kadar uzatıldı. Yarışma başvuruları online olarak www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesine yapılabiliyor.

İlkay Arıkan

TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan, “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasında temanın “Kapalı Gişe Yaşamlar” olduğunu hatırlatarak “Geleceği keyifli, huzurlu ve güvenli hale getirmenin sırrı”na yanıt arandığını belirtti. Arıkan, şunları söyledi:

“2014 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğümüz “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına bugüne kadar Türkiye’nin dört bir köşesinden yüzlerce genç yaptığı filmlerle dereceye girerek yatırım fonu kazandı. Bu yıl da dereceye girecek film yönetmenleri toplamda 35 bin TL’ye varan yatırım fonu kazanacak. Gençlerimizin kısa filmleriyle ülkemizde finansal okuryazarlık bilincinin oluşturulmasına büyük katkıları olacaktır.”