TUGFO, Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2022 turnesine hazırlanıyor. Ülkemizdeki konservatuarlarda okuyan öğrenciler arasından sınavla seçilen 60 gençten oluşan orkestra, Sabancı Üniversitesi’nde yoğun bir çalışma temposuna girdi. Orkestra bu yıl, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda genç yaşlarındayken yıllarca deneyim kazanmış ve kariyerini Berlin Filarmoni Orkestrası’nda sürdüren keman sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriyle tecrübe kazanıyor.

Turne programı 5 Ağustos’ta başlıyor

Orkestra, ilk olarak 5 Ağustos’ta Bursa Uludağ Üniversitesi’nde seyirci ile buluşacak. Türkiye konserlerine 8 Ağustos’ta İstanbul'da İş Sanat Kültür Merkezi’nde devam edecek TUGFO, 9 Ağustos’ta da Ankara’da CSO Konser Salonu’nda sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Yurt dışı turnesine 12 Ağustos’ta Çekya’nın başkenti Prag’da başlayacak orkestra, 13 Ağustos’ta Almanya’nın Altenburg, 14 Ağustos’ta da Dresden şehirlerinde sahne alacak. TUGFO, sezonun son konserini ise 16 Ağustos’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de verecek.

Renkli bir repertuvar

Orkestranın bu yılki repertuvarında Çaykovski, Fauré ve Schumann'ın eserlerine ek olarak, TUGFO'nun 2022 turnesi için özel olarak hazırlattığı Evrim Demirel'in "Osmanlı Minyatürleri 2" adlı müziği de bulunuyor. Orkestra bu yıl genç viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil’e eşlik edecek.