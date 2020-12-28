Türk Eğitim Vakfı’ndan yılbaşına özel anlamlı bir hediye

53 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türk Eğitim Vakfı, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencilerin temel ihtiyaçları olan internet bağlantısı ve bilgisayar desteği sağlamak için yola çıktı. İlk etapta evinde hiç bilgisayarı olmayan bin öğrenciye destek olan TEV, bu yılbaşında sevdiklerine vermek istedikleri hediye ile fark yaratmak isteyenler aracılığıyla evlerinde öğrenci sayısının çok altında bilgisayarı bulunan 3 bin öğrenciye destek olmayı hedefliyor.

Kartpostal kültürünü TEV Mutlu Gün Kartları ile yaşatmaya devam eden TEV, özel bir hediye alternatifi sunuyor. TEV’in Mutlu Gün Kartları arasında yer alan “Yılbaşı Kartları”, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere tercih edilen miktarda burs desteği sağlamaya imkân tanıyor. Türk Eğitim Vakfı’nın internet sitesi veya 444 0 838 no’lu telefon üzerinden seçilen “TEV Yılbaşı Kartları”, iletişim bilgileri ve burs miktarı girildikten sonra dijital veya basılı olarak adrese teslim ediliyor. Pandemi gündemi sebebiyle yılbaşı öncesinde de dijital kartlar daha çok tercih ediliyor.