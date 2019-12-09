“Türk kahvesi demek, kültür demek!”
Kahve Dünyası, “Dünya Türk Kahvesi Günü” nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi. Geçtiğimiz yıl bir araştırmayla Türkiye’nin Türk kahvesi haritasını çıkaran firma, bu yıl ise Türk kahvesinin insanlar için anlamına ve yarattığı hislere odaklandı.
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