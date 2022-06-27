Türk Telekom Lounge, Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisinde yer alan ve yapının ruhunu yansıtacak şekilde özel olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge, tüm AKM ziyaretçilerine ve sanatseverlere hizmet vermeye başladı. Ziyaretçiler, Türk Telekom Lounge alanında TV’den müziğe dijital platformların deneyimlenebildiği özel oturma ve dinlenme alanlarında zaman geçirebilecek.

Tüm ziyaretçilere açık bu alanda, Türk Telekom’un dijital okuma platformu e-dergi, dijital müzik platformu Muud ve dijital televizyon platformu Tivibu’nun da aralarında bulunduğu ürün ve servisler deneyimlenebilecek. Ziyaretçiler, Türk Telekom Lounge’da yer alan Tivibu deneyim alanında, hazırlanan özel içerikler sayesinde AKM içerisindeki programlar ve kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi alabilecekler. Lounge’da birçok özel buluşma ve etkinliğe de ev sahipliği yapmaya da hazırlanılıyor. Gerek kültür sanat gerekse farklı içerikteki birçok buluşma katılımcılara açık olacak.