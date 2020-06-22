Türk Telekom Prime ile “Arabalı Sinema Geceleri”
Türk Telekom Prime, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Prime Arabalı Sinema Gecesi etkinlikleriyle sinema keyfini arabalara taşımayı hedefliyor.
Türk Telekom Prime, yaz aylarına özel hazırladığı etkinliklerle müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom Prime, bu yıl sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak sinemaseverleri Prime Arabalı Sinema Gecesi’nde buluşturuyor.
Prime Arabalı Sinema Geceleri’nin ilk etkinliği 23 Haziran’da Ortaköy Açık İSPARK’ta gerçekleşecek. Birkaç ay önce vizyona girmesine rağmen pandemi nedeniyle kısa süre gösterimde kalan Bedran Güzel’in yönettiği, İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol’un oynadığı Bayi Toplantısı filmi izleyiciyle buluşacak. Türk Telekom Prime müşterileri saat 21.00’de başlayacak filmi arabaları içinde izleyebilecek.
23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, Salı ve Perşembe akşamları Ortaköy Açık İSPARK’ta yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, 0507 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecekler. Sinema gösterimleriyle ile ilgili detaylı bilgiye, Prime uygulaması ve turktelekomprime.com web sitesinden ulaşılabiliyor.
Filmler
23 Haziran - Bayi Toplantısı
25 Haziran - The Lego Movie 2
30 Haziran - Aşıklar Şehri (La La Land)
02 Temmuz - 7.Koğuştaki Mucize