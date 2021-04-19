Türk yapımlar için Dramax dönemi

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı. Demirören Medya bünyesinde yayına yapan ve Türk yapımlarını dünyayla buluşturmayı hedefleyen platformu, Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı anlattı:

“Türk dizileri uzun zamandır yurt dışındaki televizyonlara satılıyor ve bu alanda önemli başarılara imza atıyor. Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikâyeleri sayesinde dünyada Amerika’dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak” dedi.

Bugüne kadar yurt dışına satılan dizilerin tamamının reytingleri toplandığında yaklaşık 550 milyon kişiye ulaşıldığını, Dramax ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4.6 milyar web kullanıcısı, 5.2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini aktaran Saygı, “Bugüne kadar ağırlıklı olarak Arapça ve İspanyolca konuşan topraklarda yaşayan izleyiciler, Türk dizilerine ülkelerindeki televizyon kanalları tarafından ulaşabildiler. Ancak dünya artık büyük göçlerin olduğu, insanların yaşamak ve çalışmak için başka ülkelere taşındığı bir coğrafya. Türk içerikleri artık yabancı ülkelerde sadece yayınlayan kanalın yayın saatinde izlenebilen diziler olmaktan çıkıp, yabancıların ‘ne zaman isterse, nerede isterse’ izleyebileceği bir hale dönüşecek” dedi.