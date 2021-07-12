Turkcell’in ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor
Programda Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacak.
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Programda Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacak. Turkcell Yıldızlı Geceler biletlerini Turkcell’in gençlere özel operatör bağımsız uygulaması GNÇ kullanıcıları yüzde 20, Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum müşterileri ise yüzde 25 indirimli satın alabilecek.
Konser tarihleri şöyle:
Sertab Erener- 30 Temmuz / Aleyna Tilki- 31 Temmuz / Yüzyüzeyken Konuşuruz- 1 Ağustos / Berkay- 2 Ağustos / Ceza - Anıl Piyancı - Sansar Salvo- 3 Ağustos / Kenan Doğulu- 4 Ağustos / MFÖ- 5 Ağustos / Funda Arar- 6 Ağustos / Haluk Levent- 7 Ağustos / Ebru Yaşar- 11 Ağustos.